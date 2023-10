Von Allhaming an die Weltspitze des Drum&Bass: Mefjus gibt Heimspiel in Linz

Bester Newcomer, bestes Album, bester Track, bester Producer, bester Remix: Die Liste der Auszeichnungen, die Martin Schober (35) in den vergangenen Jahren bei den renommierten Drum&Bass Arena Awards abgestaubt hat, ist lang. Der gebürtige Oberösterreicher brachte mit seinen Sets schon die Massen in den großen Szene-Clubs in London zum Tanzen, tourte mit den heimischen Großmeistern Camo & Krooked etwa durch Neu-Seeland und spielte bei großen Musikfestivals auf der ganzen Welt.

Ob in Wien, London, Berlin oder Prag: Mefjus bringt das Publikum in Clubs auf der ganzen Welt zum Tanzen. Bild: Jake Davis

"In Linz fühle ich mich am wohlsten"

Seiner Heimat Oberösterreich ist der 35-Jährige trotz des internationalen Ruhmes treu geblieben. In seinem Elternhaus in Allhaming (Bezirk Linz-Land) produzierte er vor fast 20 Jahren seine ersten Beats, heute lebt er – wenn er nicht gerade unterwegs ist – in einer Wohnung in der Landeshauptstadt. Auch sein Studio, in dem er für sein Musiklabel Modus produziert, befindet sich in Oberösterreich.

"Ich wurde schon oft gefragt, wieso ich nicht in Wien oder London wohne. Aber ich fühle mich nach wie vor in Linz am wohlsten", sagt er im OÖN-Gespräch. Die Stadt habe die optimale Größe und ein vielfältiges kulturelles Angebot. "Mit Festivals wie Stream, Bubble Days, Lido oder Klangwolke und legendären Veranstaltungsorten wie der KAPU oder Stadtwerkstatt ist Linz für mich mehr als nur eine Industriestadt", sagt der 35-Jährige. "Außerdem ist es ein Traum, im Sommer in der Sonne an der Donau zu liegen und im Winter in 45 Minuten mit dem Snowboard am Berg zu sein", zählt der begeisterte Skate- und Snowboardfahrer weitere Vorzüge seiner Heimat auf.

"In Linz fühle ich mich nach wie vor am wohlsten" – Martin Schober alias Mefjus weiß die Vorzüge der Landeshauptstadt zu schätzen. Bild: Philipp Meindl-Grausam

Kein Auftritt wie jeder andere

Wenn er am Samstag, 4. November dem Posthof im Zuge seiner Österreich-Tour einen Besuch abstattet, ist das für ihn kein Auftritt wie jeder andere. "Normalerweise spiele ich nur einmal im Jahr in Linz. Die Show ist für mich etwas ganz Besonderes, da meine Familien und viele Freunde mit dabei sind. Außerdem muss man in keinen Zug oder Flugzeug steigen, kann aber dafür vorher noch gemütlich ins ‘Gelbe Krokodil’ essen gehen", sagt Schober. Denn auch was Kulinarisches anbelangt, ist der bekannte DJ auf dem Boden geblieben: Am Liebsten ist ihm ein Schnitzel.

Reinhören: Mefjus - Step Back

Mefjus ft. Daxta in Linz

Samstag, 4.11.2023, 21 Uhr

Linzer Posthof, Großer Saal

Mit dabei: Dossa & Locuzzed / Youphoria / Ragemode

Tickets (28,90 Euro): ticket.posthof.at

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner