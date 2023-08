Vor einem Jahr, exakt am 31. Juli 2022, wurde Petra Baumgartner zur neuen Bürgermeisterin von Neuhofen an der Krems gewählt, seither steht erstmals eine Frau an der Gemeindespitze. In ihrem Amt fühlt sich Baumgartner gut angekommen, im OÖN-Interview spricht sie über aktuelle und künftige Projekte.