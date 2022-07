Die Askö Linz-Auhof bereitet sich auf einen ereignisreichen Sommer vor. Am 9. Juli feiert der Verein, der 635 Mitglieder hat, sein 50-jähriges Bestehen. Mitte August steht dann das beliebte Doppel-Tennisturnier "Alm Cup" auf dem Programm. 1972 wurde der Sparverein des ehemaligen Buffets Kosek am Aubrunnerweg von fußballaffinen Mitgliedern in einen Sportverein umfunktioniert. Im Jahr darauf trat man dem Askö-Dachverband bei und konzentrierte sich anfangs ausschließlich auf das Fußballspielen.