Am Beginn der Planungen stand der Wunsch, nicht nur zu demonstrieren, sondern nachhaltig etwas für das Klima zu tun. Was folgte, war ein Klimatag mit 30 Vorträgen, 48 Workshops und einer Podiumsdiskussion im großen Hörsaal der Johannes-Kepler-Universität. Und die Erkenntnis, dass Veränderung in einem selbst beginnen muss.