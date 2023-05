Vom Landhaus an die Promenade: Polizeistation soll verlegt werden

Die Platzverhältnisse in der Polizeiinspektion Landhaus in der Theatergasse sind beengt.

Die beengten Platzverhältnisse in der Polizeiinspektion Landhaus sind schon seit Jahren Thema.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) will nun Abhilfe schlafen und schlägt deshalb einen Umzug vor. „Eine professionelle und moderne Polizei braucht zur Erledigung ihrer Aufgaben eine zeitgemäße Infrastruktur. Wir leisten hier gerne unseren Beitrag, wenn es darum geht, mehr Platz für mehr Sicherheit zu schaffen“, sagt er.

Geht es nach Stelzer soll die Polizeiinspektion in das Gebäude an der Promenade 33 übersiedeln. Dieser Vorschlag wurde dem zuständigen Bundesminister Gerhard Karner (VP) auch per Brief mitgeteilt, Stelzer rechnet, dass es aus Wien „grünes Licht“ geben wird.

Baustein einer größeren Rochade

Die Übersiedelung würde drei Vorteile mit sich bringen, heißt es weiter. Erstens würde die Polizeistation räumlich aufgewertet und im Sinne des Sicherheitskonzeptes in Landhausnähe verbleiben. Zweitens könnten Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) und sein Team in die frei werdenden Räumlichkeiten im Landhaus übersiedeln. Drittens könnte das Amtsgebäude Promenade 37, wo derzeit die Kulturdirektion des Landes sowie die Landes-Kultur-GmbH angesiedelt sind, mit dem Einzug der aktuell im Gebäude Promenade 33 untergebrachten Kulturvereine zu einem „Haus der Kultur“ aufgewertet werden.

Nach entsprechender Adaptierung der Räume wäre ein Umzug der Polizeistation Ende 2024 denkbar, im besten Fall könnten die Rochade mit der Übersiedelung der Kulturvereine Mitte 2026 abgeschlossen sein. Der Investitionsbedarf sei noch nicht final abschätzbar.

