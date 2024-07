Vom Drogen-Hotspot zum Boutique-Hostel

Vor einem Jahr galt das lange leer stehende Gründerzeithaus in der Scharitzerstraße 3 noch als Treffpunkt für Suchtkranke, Dealer und Obdachlose. Ab 2026 soll dort ein boutiqueartiges Hostel entstehen, der Gestaltungsbeirat der Stadt Linz hat in seiner heutigen Sitzung grünes Licht für das Projekt des renommierten Architekten Andreas Heidl gegeben. Mehr zum Thema: Ein Schmuckstück, das Suchtkranke und Dealer anzieht Leicht war der Weg dahin aber nicht. In einem ersten Entwurf wollte der