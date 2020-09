Voller Einsatz beim Triathlon in Steyregg

Auf die Plätze fertig los: Bei den von den OÖNachrichten präsentierten Aloha Tri Triathlon-Veranstaltungen ist der volle sportliche Ehrgeiz der Teilnehmer gefragt.

Los geht es am 5. September am Badesee in Steyregg, wo 200 Sportler an den Start gehen werden. Am Wochenende darauf geht es in Traun weiter, von 12. bis 13. September geht dort der Aloha Tri Traun über die Bühne. 270 Kinder und 400 Erwachsene werden dort am Oedt See ihr Bestes geben.

Die Corona-Krise hat auch bei den Sportveranstaltungen ihre Spuren hinterlassen. "Wir arbeiten seit April daran, dass wir alle Vorschriften erfüllen und die Sicherheit gewährleistet ist", sagt Organisator Stefan Leitner. Doch das Ziel war von Anfang an, die Sportbewerbe, wenn irgendwie möglich, durchzuführen: "Wir wollen den Athleten ein bisschen Normalität zurückgeben." Gerade für die Kinder sei das wichtig, damit "sie nicht die Motivation" am Sporteln verlieren, wie Leitner sagt.

Massenstarts wird es weder in Traun noch in Steyregg geben (Stichwort Abstand halten), ebenso wurde der Zeitplan in die Länge gestreckt. Pro Veranstaltung sind jeweils 80 Helfer, ausgerüstet mit Mund-Nasen-Schutz, im Einsatz.