Feuer in Asten: Zugverkehr musste eingestellt werden

Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und bekämpfte die Brandherde, wobei es an drei verschiedenen Stellen in unmittelbarer Nähe zueinander gleichzeitig brannte. Ein Holzstoß stand bereits in Vollbrand. Zwei Strohhaufen brannten ebenfalls.

Da sich der Brandort in unmittelbarer Nachbarschaft zur Westbahn befand, wurde der Zugverkehr bis 4:15 Uhr komplett eingestellt und ab diesem Zeitpunkt eingleisig geführt, da möglicherweise auch Oberleitungen Schaden genommen haben. Verletzt wurde niemand.

Video:

Vollbrand eines Holzhaufens in Asten Die Feuerwehren von Asten und Raffelstetten wurden in der Nacht, um kurz nach halb 3 Uhr, zu einen Brand eines Holzhaufens alarmiert.

