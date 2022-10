Volksschuleinschreibungen in Linz starten am 8. November

Am 8. November von 10 bis 18 Uhr finden in den Linzer Volksschulen die Einschreibungen für das Schuljahr 2023/2024 statt. Benötigt werden die Geburtsurkunde, die Sozialversicherungsnummer und der Meldezettel des Kindes sowie im Falle einer Namensänderung die entsprechende Urkunde, ebenso das ausgefüllte Datenblatt der Bildungsdirektion OÖ sowie ein Impfnachweis (verpflichtend, bitte in Kopie). Die Formulare werden in den kommenden Tagen verschickt.

Freie Schulwahl solange Platz ist

Grundsätzlich gilt die freie Schulwahl. Zwar ist die Einschreibung des Kindes nur an einer Schule möglich, Eltern können aber direkt bei der Schuleinschreibung eine alternative Wunschschule bekannt geben. Sollten nicht alle Kinder in ihre Wunschschule aufgenommen werden können, dann gelten für die endgültige Aufnahme folgende Kriterien:

Wohnortnähe

Geschwister, die die Schule bereits besuchen

Pädagogische Angebote

Arbeitsstätte der Erziehungsberechtigten in unmittelbarer Schulnähe

Familiäre oder private Betreuung in unmittelbarer Schulnähe

Bereits besuchter Kindergarten in unmittelbarer Schulnähe

Die Einschreibung ist für alle zukünftige Schüler verpflichtend, deren Hauptwohnsitz in Linz ist. Für die Schuleinschreibung werden

Die Schuleinschreibung in einer Linzer Schule ist für alle Kinder verpflichtend, deren Hauptwohnsitz in Linz ist und die bis zum 1. September 2023 das sechste Lebensjahr vollenden.