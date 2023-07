Volksschule Langholzfeld wird saniert und ausgebaut

So soll die ausgebaute Volksschule Langholzfeld aussehen.

Der Beschluss zum Ausbau der VS Langholzfeld fiel am 6. Juli einstimmig im Paschinger Gemeinderat. Laut Plan sollen 13 Klassen, jeweils drei Klassen in den Schulstufen 1-4 sowie eine Vorschulklasse, und der gesamte Hort inklusive aller Nebenräumlichkeiten im Gebäude untergebracht werden. Möglich macht das eine Aufstockung, der Bestand wird saniert und wärmetechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Unter anderem sollen auch Sonnenschutz-Maßnahmen und ein zweites Stiegenhaus inklusive Lift eingebaut, die Schule barrierefrei ausgeführt werden.

Nachhaltige Energieversorgung

Auch die Energieversorgung wird umgestellt. „Wir möchten die Schule energetisch so autark und umweltfreundlich wie möglich umsetzen. Durch die Kombination einer Wärmepumpe mit einer leistungsstarken Photovoltaik wird uns das gelingen und so die öffentlichen Gebäude in der Gemeinde Schritt für Schritt mit grüner Energie versorgen", sagt Bürgermeister Markus Hofko (VP).

Baubeginn 2025

Die Volksschule soll mit den Maßnahmen die nächsten Jahrzehnte genügend Platz für die Kinder bieten. 2024 sollen die weiteren Planungen sowie nötigen Ausschreibungen inklusive einer Kostenermittlung durchgeführt werden. Der Baubeginn ist für 2025 geplant.

