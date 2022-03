Volksschüler sammelten Spenden für die Ukraine

Am Montag veranstaltete die "Waschbären"-Klasse ein Kuchenbuffet in der Schule, am Wochenende wurde dafür zuhause fleißig gebacken und verziert. Rund 1300 Euro wurden bei der Aktion eingenommen, neben Schülern und Lehrern kaufte auch Bürgermeister Christian Partoll (FP) fleißig ein. "Es war einfach großartig", zieht Pannagger Bilanz. Sie ist sehr stolz auf ihre "Waschbären": "Sie sind etwas ganz Besonderes." Das Geld soll nun, so ist es geplant, an "Nachbar in Not" gespendet werden.