Volksschüler pflanzten 300 neue Bäume in Pichling

Der vergangene Freitag war für die dritten und vierten Klassen der VS Pichling ein ganz besonderer Schultag. Das Klassenzimmer wurde mit der Guute Wald-Lehr-Insel kurzerhand in die Natur verlegt, rund 300 Bäume wurden von den Schülern (mithilfe von Profis) auf einer Aufforstungsfläche an der Schiltenbergstraße gepflanzt.

Wichtige Sensibilisierungsarbeit

Bereitgestellt wurde diese von Bezirksbäuerin und VP-Fraktionsobfrau Michaela Sommer. Sie ist überzeugt davon, dass mit der Aktion wichtige Sensibilisierungsarbeit geleistet wird. Ein sorgsamer Umgang mit der Natur könne nicht früh genug gelernt werden, gerade im städtischen Raum gebe es hier Handlungsbedarf.

"Die Kinder waren wirklich begeistert, das Wetter hat gut gepasst", zieht Sommer eine positive Bilanz über den Pflanztag, bei dem eine Waldpädagogin den Schülern auch Wissenswertes über die Jagd und Co nähergebracht hat. Durch die Nähe des Grundstückes zur Schule können die Schüler auch künftig den Jungwald – darin sind unter anderem Spitzahorne und Traubeneichen zu finden – besuchen und sich hautnah davon überzeugen, wie lange es dauert, dass diese kräftig wachsen und zu Schattenspendern werden – und lernen gleichzeitig, wie viel Pflege und Liebe es braucht, um einen Wald zu erhalten.

Namensschilder für "ihre" Bäume

Um Rotwild fernzuhalten, wurden die jungen Bäume von den Kindern mit ungewaschener Schafwolle umwickelt, zudem wurden Namensschilder angebracht, damit die Kinder "ihre" Bäume später auch wiederfinden.

"Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie viel Zeit die Natur für Entwicklung, Veränderung und Wachstum braucht", sagt Sommer, die besonders den "spielerischen" Zugang schätzt der hinter der Wald-Lehr-Insel-Initiative steht.

