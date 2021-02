Volkshäuser als Ausweichquartiere für Schulen

Die Semesterferien verschoben, eine Rückkehr für die Kinder und Jugendlichen in die Schulen wird auch in Linz ab 15. Februar möglich sein. Zur Freude der Betroffenen (und wohl auch vieler Eltern) kommt aber die Sorge, dass die Corona-Zahlen nicht gleich wieder explodieren. Daher wird auch getestet.

Doch was tun, wenn die Platzverhältnisse aufgrund der Maßnahmen in den Pflichtschulen beengt sind? Dann könnte man, so der Vorschlag von Vizebürgermeister Bernhard Baier und Stefan Pirc, Obmann des Christlichen Lehrervereins Linz, einzelne Klassen auf leerstehende Räumlichkeiten der Stadt ausweichen lassen. Konkret könnten diese Ausweichquartiere die Volkshäuser oder Standorte der Volkshochschule (VHS) sein.

Da der Landesgesetzgeber die dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat, wäre es jetzt laut Baier notwendig, „die bevorstehenden Semesterferien zu nützen und ein Angebot für Schulen zu schaffen, zu melden ob und für welche Klassen ein Ausweichen gewünscht und zweckmäßig ist.

Bei der Festlegung der Ersatzräumlichkeiten sollte aber auf die Ausstattung, den Schulweg und das Alter der Kinder geachtet werden. Dass es genügend Potenzial gibt, leitet Pirc auch daraus ab, dass derzeit keine Veranstaltungen und Tagungen stattfinden dürfen und somit genügend Räume in der Stadt vorhanden und frei sein dürften.

Um die Sicherheit der Kinder und Lehrer sicherzustellen, müsse jede Maßnahme getroffen werden. So könne das Risiko einer Ansteckung während des Präsenzunterrichts und der Betreuungssituationen nach Möglichkeit minimiert werden. Dieses Ausweichen könnten sich Baier und Pirc für das gesamte Sommersemester vorstellen, weil es eine weitere wirksame Maßnahme gegen die Ausbreitung des Virus sein könnte.