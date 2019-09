Voi supa, der Salon

Salon Supa. Buchstabe für Buchstabe ausgesprochen, um es noch deutlicher zu machen. Hier robbt Neues aus der hyper-kreativen Hip-Hop-Community des Linzer Plattenlabels Tonträger Records ans Ohr. Die neue Crew ist altbekannt. Vier Profis mit dem besten Hobby der Welt, wie es in "Essenz" heißt. Das Mikro gehört Andi (Da Staummtisch) und Sam (Hinterland, Bild oben), Brx (Hinterland) und DJ Dan (Texta) sind für Sound und Cuts zuständig.

Salon Supa ist einfach entstanden. Gewachsen aus einem Miteinander unterschiedlicher Charaktere, die schon lange musikalisch verbunden sind, mit TTR Allstars Denkwürdiges in die Welt gesetzt haben. Die Lockerheit, mit der die vier abseits ihrer musikalischen Hauptprojekte aufeinander zugehen und miteinander ihrer Kreativität freien Lauf lassen, hört man in jeder Sekunde.

Die große Freiheit hat das direkt in Bein und Hirn fahrende "Renner" (mit dem seligen Huckey als Gast) entstehen lassen. Wo "Essenz" vor allem in seiner musikalischen Aufbereitung unvermittelt trifft, ist "I werd narrisch" ein Statement zur Zeit, in der wir leben, wo zwischen Identitären und Identität viele Gedanken nach Luft schreien. Und "Trap" groovt cool daher, Wenzel Washington reiht sich grandios ein.

Salon Supa fangen Lebens- und Gefühlswelten ein. Hier erzählen echte Menschen echte Geschichten, und die dürfen auch kontroversiell sein. Lieber Diskussion als Diktatur. Lieber Vielfalt als Einfalt. Das Ergebnis ist supa, voi supa!

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at