Vogel-Mural verschönert GWG-Wohnhaus

Wer Graffitis bzw. Murals, wie die großflächigen Graffitis genannt werden, in Linz sucht, wird reichlich fündig. Denn der Mural Harbor im Hafen hat sich längst seinen guten Namen gemacht, bietet hunderte Beispiele nationaler wie internationaler Graffiti-Kunst und hat so auch den Weg geebnet, dass in Linz immer mehr Wände und Mauern bunt werden und bildlich Geschichten erzählen.

Dies tut das Künstlerpaar Video.Sckre (die Linzerin Julia Heinisch und ihr deutscher Partner Frederic Sontag) auch an Wohngebäuden der GWG Linz. Nach dem Kunstwerk an der Prunbauerstraße in Urfahr ziert seit wenigen Tagen ein vom Künstlerteam gestaltetes Vogelpaar ein Wohngebäude an der Industriezeile.

Auf Eigeninitiative und ohne Bezahlung gestalten die beiden eintönige Fassaden und verwandeln sie mit Tiermotiven zu bunten Blickfängen. Die GWG hat den Vorschlag für die aktuelle Fassadengestaltung angenommen und unterstützt. "Wir möchten damit Kunst im öffentlichen Raum fördern und damit vor allem sichtbarer machen", sagt GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler. Nachsatz: Damit werde auch Zeichen dafür gesetzt, dass der gemeinnützige Wohnbau mit etwas Mut auch Buntheit vertrage.