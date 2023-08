voestalpine-Mitarbeiter liefen 650.000 Kilometer für guten Zweck

Die eigene Gesundheit fördern und gleichzeitig soziale Projekte unterstützen konnten all jene Mitarbeiter, die an der neuen Bewegungsinitiative der voestalpine teilgenommen haben.

Unter dem Motto "Gemeinsam bewegen und dabei Gutes tun" wurden dabei von Mitte April bis Ende Juni mithilfe einer App sogenannte "cares" gesammelt. Diese wiederum wurden vom voestalpine-Konzern in Bares umgewandelt, die Spendengelder wurden für karitative Zwecke verwendet.

Der Zuspruch und die Begeisterung unter den Mitarbeitern waren groß: Mehr als 4100 Beschäftigte aus 41 Ländern nahmen am voestalpine cares run teil und legten insgesamt knapp 650.000 Kilometer zurück. Die Linzer waren genauso am Start wie ihre Kollegen aus Brasilien.

Erlaubt war nicht nur Laufen, sondern auch Gehen, Wandern, Rollstuhlfahren oder Handbiken. Insgesamt sind durch das sportliche Engagement 400.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen.

Insgesamt 700.000 Euro

Der voestalpine cares run ist aber nicht die erste soziale Aktion des Stahl- und Technologiekonzerns in diesem Jahr. So wurden vor wenigen Monaten 300.000 Euro an Soforthilfe zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien an UNICEF, Ärzte ohne Grenzen und das Hilfswerk International gespendet – die Spendensumme beläuft sich somit insgesamt auf 700.000 Euro.

"Es freut mich persönlich ganz besonders, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein so herausragendes Engagement und Gemeinschaftsgefühl über die Standort- und Ländergrenzen hinweg an den Tag gelegt haben. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft, die maximale Spendensumme zu erreichen. Dass wir seit Beginn dieses Jahres bereits insgesamt 700.000 Euro an verschiedene Institutionen gespendet haben, zeigt einmal mehr, dass Zusammenhalt und Solidarität in der voestalpine gelebte Praxis sind", sagt Konzernvorstandschef Herbert Eibensteiner. Die erlaufenen Spendengelder wurden kürzlich an UNICEF und das Österreichische Rote Kreuz übergeben, insgesamt werden mit den 400.000 Euro drei Hilfsprojekte unterstützt.

Rasch und unmittelbar helfen

Neben dem Projekt "Back to school – Digital Learning Center", mit dem UNICEF Kindern in der Ukraine durch digitale Lernangebote wieder den Zugang zu Bildung ermöglicht, wird auch "Blue Dots" in Rumänien gefördert. UNICEF unterstützt hier geflüchtete Kinder und Frauen aus der Ukraine in puncto Sicherheit, Grundversorgung sowie psychische und physische Gesundheit.

Das dritte Projekt im Bunde ist "Soforthilfe für Familien in Not", hierbei stellt das Österreichische Rote Kreuz Familien in Notsituationen, die im Umfeld der österreichischen voestalpine-Unternehmen leben, rasch und unmittelbar Hilfe zur Verfügung.

