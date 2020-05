Vizebürgermeister Hein fordert Staffelung des Schulbeginns

Das ist jetzt schon wieder anders und wird sich in den nächsten Wochen wohl noch mehr in Richtung gewohnter, aber schon teils vergessener Stau-Normalität bewegen. Für den Linzer Verkehrsreferenten Vizebürgermeister Markus Hein (FP) ist es eine verlockende Vorstellung, den täglichen Stau zu beseitigen, ohne baulich groß in Aktion treten zu müssen.

Vor der schrittweisen Rückkehr der Schüler in die Klassenzimmer im Mai holt Hein eine Forderung aus den Schubladen, die seit Jahrzehnten in Diskussion ist: den gestaffelten Beginn der Schulzeiten.

Markus Hein (FP) Bild: VOLKER WEIHBOLD

30-Minuten-Intervalle

In 30-Minuten-Schritten könnte diese Staffelung des Unterrichtsbeginns nach Schultypen (Volksschulen, NMS und Gymnasium-Unterstufen sowie Oberstufen und Berufsbildende Höhere Schulen) organisiert werden, argumentiert Hein. Zusätzlich zu seiner Forderung nach regelmäßigen Homeoffice-Tagen für Beschäftigte in Linz könnte mit den gestaffelten Schulbeginnzeiten der tägliche Stau beseitigt werden. Zudem würde damit die vorhandene Infrastruktur ausreichen. Denn angesichts der Corona-Krise glaubt Hein nicht daran, dass Geld für Großinvestitionen vorhanden sein wird, sodass nur die wichtigsten Infrastrukturprojekte umgesetzt werden könnten.

