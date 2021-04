Virtueller 3-Brückenlauf brach alle Rekorde

Aus der Not eine Tugend machen und sich überraschen lassen – das war heuer die Devise für die Organisatoren des 3-Brückenlaufs in Linz. Coronabedingt konnte die 32. Auflage des beliebten Stadtlaufes über sechs Kilometer nicht so stattfinden wie sonst. Gewählt wurde daher eine virtuelle Variante.