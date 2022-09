Viertes Ja-Wort

Der Linzer Laufveranstalter und Musiker (Superfeucht) heiratete am Freitag in Ernsthofen seine Silvia. Für Tröbinger war es die vierte Hochzeit, für die Frau an seiner Seite übrigens auch. Im engen Familien- und Freundeskreis feierten Mat Schuh, Musikproduzent Martin Seimen mit seiner Vania sowie etliche Sport- und Vereinskollegen des ASKÖ Tri Linz mit.