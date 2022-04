Vierjähriger Bub stahl sich heimlich davon

Nur mit einem grünen Camouflage-Pyjama und mit Socken bekleidet befand sich gestern am frühen Vormittag der vierjährige Norik bei einem Parkplatz in der Linzer Fuchsengutstraße. Nachdem das Kind alleine war, nahm sich eine Familie seiner an. Doch das Kind sprach mit seinen Helfern kein Wort, er konnte weder seinen Namen noch sein Alter nennen.

Die Familie begleitete den Buben schließlich in Richtung Schörgenhubstraße, wo er sie zu einer Familie führte, die den Jungen allerdings noch nie zuvor gesehen hatte. Auch sämtliche Befragungen von Anrainern halfen den alarmierten Polizeibeamten bei der Suche nach der Familie des Buben nicht weiter, weshalb ein öffentlicher Aufruf an mögliche Zeugen, die das Kind kennen könnten bzw. an die Eltern gestellt wurde.

Kurz vor Mittag kam schließlich der aufgebrachte Vater zur Polizei, um Vermisstenanzeige zu erstatten. Er hatte seinen Sohn zuvor stundenlang mit Bekannten verzweifelt gesucht.

Wie sich schließlich herausstellte, hatte Norik kurz nach 9 Uhr unbemerkt die abgeschlossene Haustüre aufgesperrt und war dann durch die Straßen gelaufen. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt bei Bekannten zu Besuch. Sichtlich erleichtert konnte der Vater Norik dann wieder in die Arme nehmen.