Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf A1

Im Bereich Enns kam es in Fahrtrichtung Salzburg zu einem Stau, schilderte die Polizei. Ein 73-Jähriger bemerkte dies nicht rechtzeitig und prallte gegen den Pkw einer 23-Jährigen. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen das Auto einer 34-Jährigen geschleudert. Die 23-Jährige, die 34-Jährige und ihre beiden Kinder im Alter von fünf und neun Jahren wurden verletzt und mussten in das in das Kepler Uniklinikum und in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert werden. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.