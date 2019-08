Vier Tage Kampf um den Ausbau der Westbahn

Einen Tag länger als geplant zog sich die Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Wien: Von Montag bis gestern wurde prozessiert, ob die ÖBB die Westbahnstrecke von Linz nach Wels wie geplant viergleisig ausbauen dürfen. Gegen den Bescheid aus der Umweltverträglichkeitsprüfung hatten drei Gemeinden, zwei Bürgerinitiativen und 130 Privatpersonen Einwände eingebracht. Vier Tage lang kämpften nun deren Anwälte, Bürgermeister und Fachgutachter vor Gericht.

Aus Sicht der Bürgerinitiativen habe die Verhandlung zahlreiche Schwachstellen des Projekts aufgezeigt, sagt Hans Lughammer von der Flurschutz-Initiative: "Wir waren überrascht, dass so viele Mängel zutage getreten sind." Als größtes Problem habe sich die Zahl der Züge, die in Zukunft die Strecke passieren werden, erwiesen: Im Projekt seien die ÖBB von 577 ausgegangen. "Jetzt sagte man, dass es auch sehr viele mehr werden könnten", sagt Lughammer. Doch die Zahl der Züge sei ein wesentlicher Faktor, um Emissionen, etwa von Lärm oder Staub, festzustellen: "Wenn die Zahlen nicht stimmen, sind alle Gutachter von falschen Zahlen ausgegangen."

Als weiteren Schwachpunkt sieht Walter Brunner von der Initiative, die für einen Tunnel in Leonding kämpft, dass die ÖBB alternative Streckenführungen zu wenig geprüft hätten: "Laut Europäischem Gerichtshof (EuGH, Anmerkung) muss dies aber gemacht werden. Wir haben nun beantragt, dass unser Fall vor den EuGH gebracht wird – und zwar bevor das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil fällt", sagt Brunner.

Auch Paschings Bürgermeister Peter Mair (SP) war in Wien. Er kämpft dafür, dass die Haltestelle in Pasching bleibt: "Wir brauchen eine Alternative zum Auto. Allein in der Plus City arbeiten rund 3500 Menschen." Seine Kollegin aus Leonding, Sabine Naderer-Jelinek (SP), hofft nun auf die Richter: "Jetzt ist die Frage, wie sie unsere Einwände bewerten."

Urteil erst in einigen Monaten

Die ÖBB wiederum sind überzeugt, alles richtig gemacht zu haben: "Wir gehen davon aus, dass den Beschwerden im Sinne einer Stärkung der klimafreundlichen Bahn nicht stattgegeben wird, und blicken dem Ausgang zuversichtlich entgegen", sagt Sprecher Karl Leitner.

Nun sind die Richter am Zug. Das Urteil ergeht schriftlich an die Beteiligten. Wann, ist unklar. Es wird wohl Monate dauern.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at