Vier neue Buslinien erschließen Linzer Industrie und Süden

Weil sich Stadt Linz und Land nicht einigen konnten, bekommt Linz keine zweite Straßenbahnachse. "Es wird 30 bis 40 Jahre dauern, bis es mit der zusätzlichen Tramachse etwas wird", bekennt der Linzer Bürgermeister. Zu einem Stillstand beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Landeshauptstadt werde es trotzdem nicht kommen, sagt Luger: "Die Aufgaben der zusätzlichen Straßenbahnlinie werden die neuen Buslinien zu 80 Prozent erfüllen können."

Mit den geplanten Buslinien wird der Osten von Linz besser erschlossen, zahlreiche Betriebe sowie KUK Med Campus 3 (ehemaliges AKh), UKh und Fachhochschule liegen an der Strecke der geplanten Linien 47 und 48. Schon im Sommer 2022 könnten diese Busse fahren, gibt sich der Stadtchef zuversichtlich.

Die Linie 47 soll in der Reindl-/Hauptstraße im Zentrum von Urfahr starten, die Linie 48 ebenfalls in Urfahr, im Stadtteil Karlhof. Beide Linien führen über die neue Eisenbahnbrücke, die 2021 fertig sein soll, auf einer alten Bahntrasse zur Derfflingerstraße, weiter auf der Garnisonstraße zur Lastenstraße, wo der Umsteigebahnhof Franckstraße geplant ist. Weiter gehts zum Bulgariplatz und auf der Wankmüllerhofstraße zur Neuen Welt, wo beide Buslinien Anschluss an die bestehenden Straßenbahnlinien 1 und 2 haben.

Die weiters geplanten Buslinien 13 und 14 werden das Industriegebiet und den Südosten von Linz mit den großen Wohngebieten Solar-City und der geplanten Wohnsiedlung auf dem Kasernenareal Ebelsberg besser verbinden.

Bis nach Alt-Pichling

Die Linie 13 beginnt wie die Linie 47 im Zentrum von Urfahr in der Haupt-/Reindlstraße. Über die neue Eisenbahnbrücke geht es weiter zur Industriezeile, zum Chemiepark und entlang der Umfahrung Ebelsberg in die Solar-City, zum Betriebsgebiet Südpark und nach Alt-Pichling. Die Linie 14 beginnt am Hafen in der Industriezeile und führt via Derfflinger-/Garnisonstraße zur Umfahrung Ebelsberg, zum geplanten Wohnbaugebiet Kaserne Ebelsberg und zur Wohnanlage Ennsfeld.

Für die Linien 47 und 48 müsse man 58 Millionen Euro investieren, da alte Bahntrassen zur Busstraße umgebaut, Oberleitungen errichtet und neue Busse angeschafft werden müssen. Verknüpft werden sollen die Buslinien mit der geplanten Verlängerung der Mühlkreisbahn und der geplanten Regiotram nach Gallneukirchen.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz