Vier Katzen bei Brand in Linz gerettet

Als die Berufsfeuerwehr gegen 14.00 Uhr in der Gruberstraße eintraf, stand der Balkon bereits im Vollbrand. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Brandursache ist vorerst noch unklar, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz in einer Aussendung.

Eine benachbarte Mieterin alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Atemschutztrupp bekämpfte den Brand über die Drehleiter und verhinderte somit ein Übergreifen der Flammen auf das nächste Geschoß. Zwei weitere Atemschutztrupps waren mit der Brandbekämpfung über das Stiegenhaus und mit dem Rauchmanagement beschäftigt. Bereits nach wenigen Minuten wurde "Brand aus" gegeben. Die Berufsfeuerwehr Linz war rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Brandalarm in der Gruberstraße Bild: VOLKER WEIHBOLD