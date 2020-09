Zwei sind familiär vorbelastet, zwei nicht. Während die Eltern von Katrin Einwagner Allgemeinmediziner in St. Florian waren und der Vater von Paul Schimmerl sein Geld als Veterinärmediziner verdient hat, "gab es in meiner Familie keinen Bezug zur Medizin", sagt Thomas Nenning und lacht. Trotzdem hat der gebürtige Leondinger schon früh gewusst, dass er Medizin studieren will. Ähnlich ist es Herbert Forstner ergangen.