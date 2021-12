Und plötzlich hat Linz ein finanzielles Plus, mit dem keiner gerechnet hat. Konkret geht es um einen Fehler im Abrechnungssystem, den Neos-Fraktionsvorsitzender Georg Redlhammer nun entdeckt und der Magistratsdirektion bereits mitgeteilt hat. Dieser hätte die Stadt Linz pro Jahr 43.459 Euro gekostet. Macht in Summe in dieser Legislaturperiode 260.754 Euro, die Linz nun anderweitig einsetzen kann.