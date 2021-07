Vieles neu am Südbahnhofmarkt: Generalsanierung ist abgeschlossen

Es ist vollbracht: Die Generalsanierung des Linzer Südbahnhofmarktes konnte vor wenigen Tagen abgeschlossen werden. Der Startschuss für die erste der insgesamt drei Etappen startete im Oktober des Vorjahres.

Neben dem Freigelände, wo traditionell die Stände der Marktfahrer zu finden sind, wurde u. a. die Beleuchtung, die Strom- und die Kanalversorgung erneuert. Darüber hinaus wurde die Kantstraße saniert. Investiert wurden in die Neugestaltung rund 2,4 Millionen Euro. Für Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) ist die Erneuerung des Marktes ein wichtiges Zeichen für eine hohe Lebensqualität in der Stadt.

Die für die Linzer Märkte zuständige Abteilungsleiterin Anke Merkl strich zudem die Vielfalt der Angebote am Markt hervor und verwies auf das Potenzial des Areals rund um den Markt. Mit den dortigen Entwicklungen (Medizinfakultät, etc.) gebe es die Chance neue Zielgruppen anzusprechen. Der Markt sei generell im Wandel: Nicht nur wegen der Sanierung, sondern auch wegen den vielen, neu angesiedelten Unternehmen. Baier sprach angesichts von mehr als 50 Prozent neu vergebenen Kojen in den vergangenen fünf Jahren von einem „Generationenwechsel.“

Ganz abgeschlossen ist die Entwicklung des Areals übrigens noch nicht: So soll der Markt künftig „digitaler“ werden. Zu diesem Zweck wurde ein Projekt gestartet, bei dem nicht nur die Kunden, sondern auch die Beschicker zu Wort kommen. Vorschläge, die diskutiert werden, sind etwa Click- und Collect-Stationen oder ein digitales Leitsystem.