Viele zufriedene Gesichter beim Linz-Triathlon

LINZ. Drei Jahre lang hatte der Linz Triathlon coronabedingt Pause, vergangenes Wochenende feierte das beliebte Format veranstaltet von TriRun Linz und den Fachhochschulen OÖ sein Comeback. Rund 800 Teilnehmer aus dem In- und Ausland waren am Freitag und Samstag am Pleschinger See im sportlichen Einsatz.

Über die Halbiron-Distanz (1,9 km Schwimmen, 84 km Radfahren und 21 km Laufen) holten sich Cindy Friebel (4:24 Stunden) bzw. Peter Müllner (3:52) den Sieg. Wie beim letzten Linz Triathlon 2019 zählten Susanne Aumair und Andreas Silberbauer auch dieses Mal zu den Gewinnern (über die Sprint- bzw. die olympische Distanz).

Für Peter Weinzierl, Cheforganisator von "TriRun", war die Wiederauflage ein voller Erfolg. "Die Rückmeldungen waren positiv, die Athleten sehr zufrieden." Auch die Premiere des neuen "Aquabike"-Bewerbes sei geglückt. Besonders freut Weinzierl, dass die Freude am Sport und das gemeinschaftliche Erlebnis wie aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt wieder möglich waren. Mehr auf nachrichten.at/linz