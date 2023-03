Viele Zigarettenstummel in den Linzer Baumtrögen

Es ist Zeit für den "Frühjahrsputz" in der Linzer Innenstadt - im Fokus sind dabei neben öffentlichen Grünflächen, Parks und Spielplätzen auch öffentliche Verkehrsflächen. Bei einer Schwerpunktaktion nahmen die Mitarbeiter der Magistratsabteilung Stadtgrün und Straßenbetreuung kürzlich die 47 Baumtröge in der Linzer Innenstadt ins Visier. Zu finden sind diese unter anderem auf dem Linzer Hauptplatz.

Bei dem Reinigungsdurchgang wurden die starken Verunreinigung - darunter allen voran Zigarettenstummel - entfernt. Rund vier bis fünf Stunden hoch ist der Arbeitsaufwand pro Reinigungsdurchgang.

Mitmach-Aktion "Linz macht sauber"

Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) nimmt die Gelegenheit zum Anlass, um den Mitarbeitern zu danken und gleichzeitig, an die Bürger zu appellieren, die Grünanlagen rücksichtsvoll zu nutzen. Alle seien aufgerufen, den Müll in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen oder wieder mitzunehmen.

Wer selbst aktiv zu einem saubereren Stadtbild beitragen möchte, kann das übrigens mit der Mitmach-Aktion „Linz macht sauber" tun. Teilnehmer sammeln dabei achtlos weggeworfenen Abfall entlang von Straßen, Bächen und öffentlichen Grünflächen ein und entsorgen diesen fachgerecht.

Den Teilnehmern winken auch potenzielle Gewinne in Form von Linzer City Gutscheinen oder Bäderkarten der Linz AG. Preise werden in den Kategorien Einzelperson, Familie, Bildungseinrichtung (Schule, Kindergarten, etc.) und Gruppe vergeben. Eine Jury entscheidet bis 15. Juni über die fleißigsten beziehungsweise originellsten Sammler, am 29. Juni steht die Preisverleihung am Programm. Weitere Infos zur Aktion gibt es hier.

