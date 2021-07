Viele Ideen zum Schutz der Erde

Unter dem Titel "Einwegplanet – No 2nd Chance" präsentierten die Jugendlichen zum Schulschluss drei Wochen lang in der Weißen Galerie des Gymnasiums insgesamt acht Objekte. Die Schüler haben dabei fiktiv mit Künstlern zusammengearbeitet, die ihre Werke in Form von Interviews erläutern. Da konnte man dann zum Beispiel erfahren, wieso es wichtig ist, Plastik nicht ins Meer zu leeren, um Fische zu schützen.