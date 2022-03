Viele helfende Hände aus Linz für die Ukraine

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine und vor allem von den Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung bestimmen seit Wochen das Weltgeschehen und die mediale Berichterstattung. So groß die Not der Betroffenen ist, so groß ist die Welle der Hilfsbereitschaft auch in Oberösterreich.

Das zeigt sich an den vielen privaten Initiativen, die sich gebildet haben, um auf die eine oder andere Art und Weise finanzielle oder materielle Hilfe für die vom Krieg am meisten Betroffenen auf die Beine zu stellen. Die Palette ist dabei groß. Da werden Kuchen gebacken und verkauft, um Geld zu lukrieren, oder es stellen Menschen Teile ihrer Wohnungen oder Häuser für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung.

Die OÖNachrichten haben am Wochenende gemeinsam mit dem Roten Kreuz die Spendenaktion „Oberösterreich hilft der Ukraine“ gestartet. Bei den Spenden ist sichergestellt, dass jeder Cent bei den notleidenden Menschen im Kriegsgebiet wie auch in den Nachbarländern ankommt, die die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine betreuen, unterbringen und versorgen müssen.

Hier kann gespendet werden

Das Spendenkonto des Roten Kreuzes Oberösterreich für dessen humanitäres Engagement in der Ukraine:

AT83 3400 0002 0011 3654 SWIFT: RZ00AT2L, Verwendungszweck: Ukraine

Pfarrer Franz Zeiger ist für sein soziales Engagement bekannt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Hilfe für Menschen und Tiere

Pfarre Linz - St. Peter, Wallenbergstraße 20, Linz

Fleißig gesammelt wird auch in der Pfarre Linz - St. Peter, die sich durch ihre vielen sozialen Aktionen und die weit über Linz hinaus bekannten Tiersegnungen bereits einen Namen gemacht hat. „Wir sind für Menschen und Tiere da und wollen unterstützen“, sagt Pfarrer Franz Zeiger.

Zum einen werden rezeptfreie Medikamente, Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel benötigt, zum anderen Tierfutter und Tierzubehör (Transportboxen, Decken etc.). Ebenso sind Geldspenden willkommen, mit diesen sollen wiederum gezielt Hilfsgüter angekauft werden.

Abgegeben werden können die Sachspenden jederzeit in den vor dem Büro der Pfarre St. Peter - Linz aufgestellten Boxen. Mittlerweile konnten bereits vier Transporter voll mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt werden, berichtet Zeiger. Die Bereitschaft zu helfen sei groß, gerade bei den Tieren: „Menschliches Leid steht uns nahe, auf die Tiere wird oft vergessen.“ Viele Flüchtende wollen ihre Haustiere aber nicht zurücklassen: „Sie sehen sie als Teil ihrer Familie, auch da wollen wir helfen.“

Helfen will Pfarrer Zeiger zudem jenen Menschen, die vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflüchtet sind und eine Unterkunft benötigen. Wie schon 2015 bei der Flüchtlingskrise steht der Pfarrsaal wieder als Unterkunft für Flüchtende aus der Ukraine bereit. Erste Anfragen gibt es bereits, Haustiere dürfen natürlich mitgebracht werden. „Jeder freie Quadratmeter bringt etwas“, ist Zeiger überzeugt.

Besonders gefragt: Schlafsäcke, Medikamente, Hygieneartikel. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Große Sammelstelle auf Landstraße

Support Ukraine Now Upper Austria an der Landstraße 113, Linz

Im ehemaligen Betten-Reiter-Haus an der Landstraße 113 sammelt, wie berichtet, die private Initiative Support Ukraine Now Upper Austria Hilfsgüter für die kriegsgebeutelte Ukraine. Derzeit werden allen voran haltbare Nahrungsmittel, Medikamente, Hygieneartikel sowie Schlafsäcke und (Iso)Matten benötigt. Abgegeben werden können die Sachspenden von Montag bis Samstag jeweils zwischen 9 und 19 Uhr.

Unterstützung für die Hilfsaktion gibt es auch von den OÖ Gastro Allstars. Sie veranstalten am 20. März von 12 bis 17 Uhr in der Linzer Alt- und Innenstadt ein Streetfood-Festival. Der gesamte Erlös (bezahlt werden kann nur in bar) soll in Form von in der Ukraine benötigten Gütern an die Initiative übergeben werden.

Auch Gastronomen helfen

Mit an Board bei der Streetfood- Aktion – dort werden neben Gerichten auch Drinks geboten – sind unter anderem das Göttfried, die Fleischmanufaktur Riepl, die Donauwirtinnen, das Café Friedlieb und Töchter sowie die Bäckereien Reichl und Brandl.

Stadtturm in Gelb und Blau Bild: (Stadt Enns)

Stadt Enns unterstützt viele Hilfsaktionen

Anita Stummer und Christina Baumgartner, Hilfskoordinatorinnen, Stadt Enns

Gemeinsam mit den Hilfsorganisationen Volkshilfe und Caritas bietet die Stadt Enns aktive Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine. Dafür stehen mit Anita Stummer und Christina Baumgartner auch zwei Koordinatorinnen für Hilfesuchende und Helfer zur Verfügung (E-Mail ukrainehilfe@enns.ooe.gv.at). Bei den beiden laufen auch alle Fäden zusammen, wenn es darum geht, dass Menschen Flüchtlinge aufnehmen wollen. Aktuell werden bei der Volkshilfe in Enns ehrenamtliche Helfer zum Sortieren von Hilfsgütern gebraucht. Sachspenden können im Volkshilfeshop am Marckhgott-Platz abgegeben werden.

Wolfgang Pfeiffer, Ulrike Würzburger und Helmut Bayer (v.l.) Bild: Kultur Hof

Laufen für die Ukraine

Wolfgang Pfeiffer, Geschäftsführer Kultur Hof Linz

Seit dem vergangenen Jahr ist der traditionelle Linzer 3-Brückenlauf mit einem guten Zweck verbunden. Bei der 33. Ausgabe des Sportfestes für die gesamte Familie am 30. April ab 15 Uhr unterstützt jeder Teilnehmer mit einem Premium-Paket den Verein B7 in der Linzer Tabakfabrik. Die aktuelle Lage in der Ukraine ist aber am Kultur Hof als Organisator des 3-Brückenlaufes sowie am B7 nicht spurlos vorübergegangen. Und so wird heuer für Flüchtlinge aus der Ukraine gelaufen.

Jede einzelne Spende durch den Kauf eines Premium-Pakets geht direkt in das Frauen-Berufszentrum nach Grieskirchen, so Kultur Hof-Chef Wolfgang Pfeiffer. „Wir stehen den Ukrainerinnen beratend zur Seite, um ihnen Raum zu geben, einander zu treffen und Deutsch als Fremdsprache zu lernen“, so die B7-Geschäftsführer Ulrike Würzburger und Helmut Bayer. Anmeldung zum Lauf: www.3-brueckenlauf.at

Thomas Kaufmann (Vitalakademie) und Martin Wolfinger Bild: Vitalakademie

Bekleidung gespendet

Martin Wolfinger, Firma Wolfinger, Ansfelden

Um Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine auf der Flucht sind und denen es am Nötigsten fehlt, unterstützen zu können, hat die Vitalakademie Österreich in Kooperation mit der Firma Wolfinger in Ansfelden eine Spendenaktion für Kleidung gestartet. Gesammelt werden unter anderem Jacken, Hosen, Schuhe und weitere Bekleidungsstücke, die per Lkw möglichst rasch zu den Menschen in der Region gebracht werden.

Die Bekleidungsstücke können direkt an die Firma Wolfinger GmbH in Ansfelden, Ahornweg 7, gesendet oder dort persönlich abgegeben werden. Nähere Informationen sind unter der E-Mail-Adresse martin@wolfingergmbh.at erhältlich.

Die Vitalakademie und das Ansfeldner Unternehmen stellen selbst auch tausend neuwertige Bekleidungsstücke für die notleidenden Menschen in der Ukraine zur Verfügung.