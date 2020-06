Wo kommen die Produkte her, die ich kaufe? Wie werden sie produziert? Und wie nachhaltig ist der Anbau? Das sind einige Fragen, die sich Konsumenten nicht zuletzt wegen der Corona-Krise immer öfter stellen. Wer nach lokalen Lebensmitteln und Produkten sucht, wird häufig direkt an der Quelle fündig: in den Hofläden von bäuerlichen Betrieben, in und rund um Linz.