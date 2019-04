Viel los im Bergschlösslpark - von Suchtkranken aber nichts zu sehen

LINZ. Problemgruppe hat sich den Park angesehen, ob sie dorthin übersiedeln wird, ist offen.

Der Park mit altem Baumbestand am Fuße des Froschbergs ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Bild: Weihbold

Es ist ordentlich was los im Linzer Bergschlösslpark an diesem wohlig warmen Sonntag. Besucher schlendern scheinbar ziellos durch die Naturoase am Fuße des Froschbergs, und doch strömen alle zu einer Stelle: zu jenem Platz im unteren Teil des Parks, wo seit kurzem drei mobile Kunststofftoiletten stehen.

Diese wurden hergekarrt, weil die Stadt Linz hier einen Treffpunkt für jene Gruppe von alkohol-, drogen- und psychisch kranken Menschen einrichten will, deren Verhalten an verschiedenen Innenstadtplätzen (Hessenpark, Südbahnhofmarkt, OK-Platz) wiederholt zu Problemen mit Anrainern geführt hat.

Kein Mensch auf dem Platz

Doch weder an diesem Sonntag noch an einem anderen Tag sind Suchtkranke an jenem Platz im Bergschlösslpark anzutreffen, den Sozialarbeiter, Polizei und Politik extra für sie ausgesucht und eingerichtet haben.

Die Sonntagsspaziergänger, hauptsächlich Bewohner des Froschbergs und der Gugl, sind froh darüber. Wie berichtet laufen sie Sturm gegen die Pläne der Stadt, sammeln Protestunterschriften und formieren sich zu einer Bürgerinitiative mit dem erklärten Ziel, die Suchtkranken vom Park fernzuhalten.

"Mir ist klar, dass es einen Platz braucht, wo sich diese Menschen, denen es sicher nicht gut geht, aufhalten können", sagt Frau E., eine Pensionistin, die wenige hundert Meter entfernt ihre Wohnung hat und fast täglich im Bergschlösslpark unterwegs ist. "Aber sie einfach hier heraufzuschicken, ist auch keine Lösung", meint Frau E., und ihr Nachbar, Herr K., nickt zustimmend. In der Zeitung wollen beide ihren Namen nicht lesen. "Man wird ja gleich als hartherzig abgekanzelt." Aber so wie die Anrainer vom Hessenpark "müssen uns auch wir dagegen wehren dürfen, dass diese Problemgruppe zu uns herauf übersiedelt", sind sich die Nachbarn einig. Doch derzeit deutet ohnehin wenig darauf hin, dass es mit besagter Übersiedlung etwas wird.

Die Mitarbeiter des Sozialvereins B37 hätten ihre Klienten zwar schon darüber informiert, dass es im Bergschlösslpark eine neue Fläche für sie gebe, sagt B37-Geschäftsführer Christian Gaiseder. "Einige haben sich den Park auch angesehen, halten ihn aber für nicht spannend und uninteressant. Sie sind lieber auf dem OK-Platz oder beim Bahnhof, weil dort etwas los ist. Da können sie sitzen, schauen, sich selbst in Szene setzen oder Reibungspunkte mit anderen suchen", sagt Gaiseder.

Der Bergschlösslpark sei eher für jene Menschen am Rande der Gesellschaft geeignet, "die die Ruhe suchen und gerne für sich sind". Doch sei es offen, ob diese auf die neu geschaffene Fläche übersiedeln werden. "Um das sagen zu können, ist es noch zu früh." Zentral sei jedenfalls, so der B37-Chef, dass die Stadt die Ersatzfläche attraktiver gestalte. "Es braucht mehr Sitzgelegenheiten, eine Beschattung und einen Sichtschutz." Dazu einen Wasseranschluss und Schutz vor Regen. Er, so Gaiseder, werde dies an die zuständige Sozialstadträtin Karin Hörzing (SP) weiterleiten.

