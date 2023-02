Viel Freude über die Rückkehr der Piraten

Was wäre der Fasching ohne den Piratenball in Linz? Er wäre bestenfalls eine halbe Sache. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Organisatoren vom Linzer Ruderverein Ister ohnedies überhaupt wenig Grund zum Lachen, weil Corona die Traditionsveranstaltung zum Faschingsfinale unmöglich machte. Umso größer ist die Freude, dass die dreijährige Pause am 18. Februar beendet wird.

Der mittlerweile 64. (!) Piratenball lockt wieder in den Linzer Posthof, die Nachfrage ist groß, was für Berndt Papinski durchaus als ein Zeichen dafür zu werten ist, dass sich die Menschen wieder darauf freuen.

Für das Organisationsteam hinter "dem" Maskenball der Faschingssaison ist damit das "Ende einer langen Durststrecke" erreicht. Rund 100 Mitarbeiter, allesamt Mitglieder des Rudervereins Ister und ehrenamtlich im Einsatz, werden dafür Sorge tragen, dass die Party auf fünf Floors, in acht Bars und mit drei Live-Bands (Remix, tr&b, Cook And The Gang) sowie drei Discofloors mit DJs garantiert ist.

Reinerlös für Rudernachwuchs

Der Reinerlös des Faschingsevents kommt natürlich wieder dem Rennrudernachwuchs zugute. Material, Boote, Trainingscamps – all das will für die Sportlerinnen und Sportler finanziert werden. So gesehen tut man mit dem Besuch des Piratenballs auch etwas Gutes.

Unverändert bleibt auch nach der Zwangspause der Wettbewerb um das schrägste Einzelkostüm, die kreativste Gruppe und die größte maskierte Gruppe. Eine Jury wählt aus. Karten zum Preis von 38 Euro gibt es heuer erstmals auch online unter www.piratenball.at

