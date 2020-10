Verwirrung um diskutierte Nachtsperre im GWG-Park

Wie geht es weiter mit dem GWG-Park an der Ecke Mozart- und Huemerstraße? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Anrainer, sondern auch Stadtpolitik, Polizei und Sozialarbeiter.

Die Probleme sind hinlänglich bekannt: Lärm, Verschmutzungen und übermäßiger Alkoholkonsum von Parkbesuchern erregen den Unmut der Anrainer, die mit Unterschriftenlisten Verbesserungsmaßnahmen gefordert haben. Darüber wurde, wie berichtet, auch bereits bei einem Runden Tisch diskutiert.

So mancher Anrainer wähnte sich jetzt am Ziel, was das gewünschte Aufenthaltsverbot im Park ab 22 Uhr angeht. Und zwar wegen einem Antwortschreiben aus dem Büro von Bürgermeister Klaus Luger (SP), wo Maßnahmen für Dezember 2020 angekündigt werden. Dort steht zu lesen, dass es u. a. ein solches Aufenthaltsverbot geben soll.

Während die Anrainer nun von einer fixen Einführung ausgehen, ist für Luger aber noch nichts entschieden, wie er sagt. Ein Soll sei kein Muss: "Verbote stehen dort aktuell nicht auf der Tagesordnung." Der Bürgermeister hofft darauf, dass der verstärkte Einsatz von Sozialarbeitern nach 22 Uhr die Lage verbessern wird.

Ähnlich sieht das Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP), der den Ergebniskatalog der Arbeitsgruppe zum GWG-Park, bestehend aus Ordnungsdienst und Sozialarbeitern, abwarten will. Dieser soll bis Ende November ausgearbeitet sein. Die dort vereinbarten Maßnahmen seien ein Versuch, ohne Beschränkungen wie ein Alkoholverbot oder eine Nachtsperre des Parks eine Entspannung zu erzielen, sagt Raml. Für den Sicherheitsstadtrat wie auch für Luger sind Verbote erst nach einem Scheitern der Sensibilisierungsmaßnahmen ein Thema. Dennoch werde geprüft, ob ein Betretungsverbot ab 22 Uhr rechtlich überhaupt möglich wäre.

Für die Verhängung wäre, ähnlich wie bei dem Grillverbot in St. Margarethen, eine Dokumentation nötig, die belegt, dass es über einen längeren Zeitraum immer wieder zu Verstößen kommt.

Kein Vergleich zum Hessenpark

Eines müsse bei der Diskussion klar sein, so Luger. "Verbote bedeuten auch immer Vertreibung und sind daher das letzte Mittel." Denn mit einer Verlagerung der Probleme in den nahen Linzer Stadtpark sei niemandem geholfen. Die Vorkommnisse im GWG-Park selbst sind oft nicht polizeilich relevant, aber unangenehm, sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Die Situation sei keinesfalls mit jener im Hessenpark zu vergleichen, wo 2018 ein Alkoholverbot ausgesprochen und eine polizeiliche Schutzzone verhängt wurde. (jp)

Artikel von Julia Popovsky