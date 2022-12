Verunreinigtes Trinkwasser in Leonding

Kurz vor dem Heiligen Abend gab es für einige Leondinger unerfreuliche Neuigkeiten: So informierte die Stadtgemeinde am 23. Dezember darüber, dass sie von der Trinkwasseraufsicht des Landes die Nachricht erhalten habe, dass das Trinkwasser im Stadtteil Staudach und möglicherweise auch in den Stadtteilen Jetzing und Felling verunreinigt sei. Deshalb werde dazu aufgerufen, das dortige Brunnenwasser bis auf weiteres nicht zu verwenden. Grund für die Verunreinigung seien per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (kurz PFAS). Diese sind eine Gruppe von Industriechemikalien.

Auf die Verunreinigungen sei man im Zuge des Grundwassermonitorings aufmerksam geworden, sagt Daniela König, Leiterin der Abteilung Wasserwirtschaft vom Land. Bei zwei von 279 Messstellen in ganz Oberösterreich seien Werte über 0,1 µg/l gemessen worden, weitere Beprobungen in dem betroffenen Gebiet seien die Folge gewesen. Einen offiziellen Grenzwert für PFAS gebe es derzeit noch nicht, ebenso wenig wie ein Standardverfahren, wenn solche nachgewiesen werden.

In Abstimmung mit der AGES werde aber vom Verzehr des Trinkwassers abgeraten. Die Gemeinde sei nach Vorliegen der Ergebnisse umgehend informiert worden. In einem nächsten Schritt würden nun durch die AGES weitere Trinkwasserproben entnommen und ein Gutachten erstellt werden, parallel dazu werde der Auslöser der Verunreinigungen gesucht, heißt es weiter.

"Verbesserungswürdige" Kommunikation

Kritik an der Krisenkommunikation des Landes kommt vom Leondinger FP-Fraktionsobmann Peter Gattringer, diese sei unprofessionell und mangelhaft. „Und es kann auch nicht sein, dass die betroffenen Bürger mit Mineralwasser kochen und die Kosten dafür tragen müssen", sagt der Stadtpolitiker. Auch die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) ortet "Verbesserungsbedarf", im Sinne der Transparenz seien die Bürger am 23. Dezember unmittelbar nach Eintreffen der überraschenden Nachricht des Landes über die Verunreinigungen informiert werden, sagt sie im OÖN-Gespräch.

Die Stadtgemeinde werde so rasch wie möglich mit dem Land in Diskussion über das weitere Vorgehen treten. Denn klar sei, dass das Verlegen einer Trinkwasserleitung und die jeweiligen Anschlüsse der Haushalte eine gewisse Planung und Vorlaufzeit brauchen werden, so Naderer-Jelinek.

