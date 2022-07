Versuchter Raub: Männer gaben sich als Paketzusteller aus

Der Vorfall hat sich am Montag gegen 8.30 Uhr am Linzer Froschberg ereignet. Die Männer brachten den 74-Jährigen mit einer vermeintlichen "Paketlieferung" via Sprechanlage dazu, die Haupteingangstüre im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses zu öffnen, schilderte die Polizei. Der Linzer öffnete die Wohnungstür, woraufhin einer der beiden Männer ihm ein kleines Paket in die Hand gab. Plötzlich packte sein Komplize den Mann am Hals und versuchte ihn in die Wohnung zurückzudrängen. Der 74-Jährige begann laut zu schreien - mit Erfolg: Eine Reinigungskraft eilte zu Hilfe. Die beiden Männer flüchteten ohne Beute. Das Opfer wurde nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock, so die Polizei.