Verstärkte Kontrollen

Das warme Frühlingswetter "führt erfahrungsgemäß zu einem Anstieg der Bettelei in der Linzer Innenstadt", sagt Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP).

"Die Rundgänge des Ordnungsdienstes durch die Innenstadt finden ohnehin regelmäßig statt. In Zukunft werden die Kontrollen in Uniform und in Zivil noch intensiviert, um die illegale Bettelei zu bekämpfen", sagt Raml.

Auch sprießende Sträucher, die zu weit über den Gartenzaun auf den Gehsteig ragen, sind ein Fall für die Ordnungshüter. "Bäume, Sträucher und Hecken müssen von Grundstückseigentümern und Gartenbesitzern zurückgeschnitten oder entfernt werden, wenn sie die Verkehrssicherheit beeinträchtigen", sagt Raml. Hier solle aber vorrangig auf Information und Belehrung, nicht auf Strafen gesetzt werden.

Nach mehreren Giftköderfunden in Linz wird der Ordnungsdienst weiterhin verstärkt im Bereich der Linzer Hundefreilaufzonen patrouillieren.