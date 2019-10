Verschwundene Vogelart wieder zurück in Linz

Bei Vogelbestandsaufnahmen konnte die Vogelart gleich in mehreren Bereichen nachgewiesen werden. "In Zeiten der Klimakrise und des dramatischen Artensterbens macht uns dieser Sensationsfund Hoffnung", sagt die Stadträtin für Naturschutz, Eva Schobesberger.

Ausschlaggebend für die Rückkehr des vornehmlich Schilfregionen besiedelnden Drosselrohrsängers seien die gute Wasserqualität und der Linzer Grüngürtel, sagt Friedrich Schwarz, Leiter der Naturkundlichen Station Linz. Mit 14 Individuen sei die Population rund um den Pichlinger See am größten, dort allerdings durch eine geplante Erweiterung des Südparks Pichling gefährdet, so Schobesberger.

