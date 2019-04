"Verschubgleise am Hauptbahnhof für S-Bahn freigeben"

LINZ. Mit einem neuen Vorschlag will der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) das Linzer S-Bahn-System – zumindest provisorisch – verbessern.

Die Gleise des ehemaligen Frachtenbahnhofs will Luger provisorisch für die S-Bahn nutzen lassen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Er regt an, die Verschubgleise auf dem ehemaligen Frachtenbahnhof zwischen dem Bahnhof Kleinmünchen und dem Hauptbahnhof für die S-Bahn zu nutzen. "Damit könnte die Taktfrequenz verdichtet werden", sagt Luger. "So könnten wir Pendler aus dem Linzer Süden und aus dem Raum Ansfelden, Enns, Asten bis nach St. Valentin in einem 10- bis 15-Minuten-Takt an den Hauptbahnhof anbinden."

Ein derart dichter Takt sei derzeit nicht möglich, weil es zu wenige Gleise auf der Westbahnstrecke gebe: "Aber der vierspurige Ausbau der Trasse ist frühestens 2028 fertig. Wir brauchen bis dahin eine Übergangslösung. Ich glaube nicht, dass wir für die kommenden Jahre keine Alternativen finden können." Wenn der viergleisige Ausbau fertig ist, soll der Bahnhof Pichling zum Verkehrsknotenpunkt werden. Er wird an das Straßenbahnnetz angeschlossen, ein Park & Ride-Parkplatz ist vorgesehen, auch die als Vision geplante Seilbahn könnte dort halten.

"Wird nicht die Hölle kosten"

Doch bis es so weit ist, sucht Luger nach Alternativen. Derzeit würden zwar die Projekte für den Individualverkehr – also die drei Donaubrücken – nach Plan laufen, sagt das Stadtoberhaupt: "Aber beim öffentlichen Verkehr sind wir säumig. Ich will mir am Ende der Legislaturperiode nicht vorhalten lassen, dass wir in diesem Bereich nichts unternommen haben."

In puncto Verschubgleise gibt es derzeit laut Luger Expertengespräche zwischen Stadt und ÖBB, um die Machbarkeit zu überprüfen. "Sie werden ja jetzt schon in Notfällen genutzt", sagt Luger. "Dann könnte das ja auch als Provisorium funktionieren."

Doch wer soll die Kosten übernehmen? Die Stadt jedenfalls nicht, meint Luger. Denn die zusätzlichen Züge müsste das Land bei den ÖBB bestellen – und natürlich zahlen. "Dort würde dann wohl ein Investitionsbeitrag zu entrichten sein." Aber, so Luger: "Das wird sicher nicht die Hölle kosten."

E-Busse als provisorium

Auch bei der zweiten Schienenachse arbeitet Bürgermeister Luger, wie berichtet, an einem Provisorium: Hier wird überlegt, vorerst Elektro-Hybrid-Busse auf der geplanten Strecke fahren zu lassen. Geplant ist eine Straßenbahnachse vom Hauptbahnhof über die Kepler-Uni-Klinik und die neue Eisenbahnbrücke zum Mühlkreisbahnhof. Dafür fehlen aber noch die fixen Zusagen von Bund und Land. "Und selbst dann wird es acht Jahre dauern, bis die Trasse in Betrieb genommen werden kann", sagt Luger.

Bis Juni soll daher ein Konzept für eine E-Bus-Linie fertig sein. Derzeit wird die Trasse geplant und eruiert, welche Grundstücke zur Verfügung stehen und wo die Oberleitung gebaut werden kann. "Wir erheben gerade, wie hoch die Kosten sind", sagt Luger. Dann will er mit dem Projekt beim Land vorstellig werden. Doch selbst wenn von dort Zustimmung kommt: Schnell wird auch das Provisorium nicht Realität werden, sagt Luger: "Wir rechnen für die Umsetzung mit einer Dauer von zwei Jahren."

