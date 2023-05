Vermisstenfall in Linz: 72-Jähriger ist wohlauf

Am vergangenen Freitag hatte das Kriminalreferat des Linzer Stadtpolizeikommandos einen öffentlichen Aufruf gestartet. Ein 72-jähriger Algerier aus Linz, der an starkem Diabetes leidet und auf einem Auge blind ist, war wochenlang verschwunden. Die Ermittler befürchteten einen Unfall, und baten die Bevölkerung um Hinweise. Nur drei Tage später konnte der Aufenthaltsort des Vermissten ermittelt werden. "Er ist ins Ausland verreist und wohlauf", hieß es in einer Pressemitteilung.

