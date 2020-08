Vermeintliche Messungen: Mehrere tausend Euro aus Linzer Wohnung gestohlen

Zu dem Vorfall kam es am Nachmittag des 4. August in der Körnerstraße: Ein Mann mit kurzen blonden Haaren und rotgestreifter Überwurfweste stand vor der Wohnungstür der betagten Linzerin und gab an, Messungen durchführen zu müssen.

Länger als fünf Minuten hielt sich der Unbekannte, der mit ausländischem Akzent gesprochen haben soll und zwischen 30 und 40 Jahre alt war, nicht in der Wohnung auf. Die Polizei geht davon aus, dass in dieser kurzen Zeit ein Komplize in die Wohnung geschlichen ist und mehrere tausend Euro gestohlen hat.

Die Polizeiinspektion Nietzschestraße bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-4589.

