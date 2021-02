Verlorenes Handy führte Polizei zu Cannabis-Plantage

Das Smartphone wurde am Mittwoch bei der Polizeiinspektion Aschach an der Donau abgegebenen. Die Polizei konnte den 40-Jährigen als Eigentümer des Telefons ausforschen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler am Donnerstag eine Indoorgrowbox mit 18 Cannabispflanzen im Wachstum, neun bereits abgeerntete Pflanzen und eine geringe Menge Magic Mushrooms (psychedelische Pilze). Der 40-Jährige zeigte sich geständig während der letzten sechs Monate insgesamt etwa 150 Gramm Cannabist gezüchtet und geerntet zu haben. Die Drogen verwendete er laut seinen eigenen Angaben für den Eigengebrauch.

