Verliebt in das Smartphone

Heute, Mittwoch Abend, haben die Jugendlichen ihren großen Auftritt. "Smombies" nennt sich Musical, das die Schülerinnen und Schüler am 19. und 20. Juni in der Mehrzweckhalle Leonding aufführen. Darin dreht sich alles um jene, die mit ihrer Handysucht das wahre Leben ausblenden. Ein ernstes und aktuelles Thema, dem sich die Jugendlichen auf humorvolle Weise nähern,

"Smombies" sind jene jungen Menschen, die derartig in ihr Smartphone verliebt sind, dass sie ihr (menschliches) Umfeld fast vergessen. Natürlich will man damit zum Nachdenken anregen, was die digitalen Chancen mit den zwischenmenschlichen Beziehungen machen, aber man will auch unterhalten, ist das Ziel der beiden "Musical-Tage".

Für den "Abend voller Humor, Drama, Fantasie und cooler Musik" legen sich die Schulband und der Klassenchor ordentlich ins Zeug. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Musiklehrerin Nicole Buchegger. Sie ist in der Chorszene keine Unbekannte, leitet gemeinsam mit Alexander Koller den Hard Chor TNG (The New Generation).

Das Stück "Smombies" eignet sich für Kinder ab der 3. Klasse Volksschule. Auch in diesem Alter ist das Thema Sucht und Smartphone schon ein großes.

Die Vorstellungen in der Mehrzweckhalle Leonding beginnen am Mittwoch und am Donnerstag jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber