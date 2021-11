Verkehrsentlastung in Ansfelden birgt auch große Chancen für Linz

"Derzeit ist die Verkehrsbelastung in der Stadt enorm", weiß Ansfeldens Neu-Bürgermeister Christian Partoll (FP), der es deshalb kaum erwarten kann, dass die Arbeiten an der neuen Autobahnabfahrt Traun (die alte ist bekanntlich ein seit bereits 60 Jahren bestehendes Provisorium) und der Umfahrung Haid Neu beginnen. Vergangenen Donnerstag waren die Pläne im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung – wie berichtet – öffentlich ausgestellt.

300.000 Euro

2023 sollen die Bauarbeiten am Autobahnanschluss und 2025 die Verlegung der Kremstalbundesstraße (B139) beginnen. "Wir haben bereits jetzt ein Verkehrskonzept in Auftrag gegeben", verrät Partoll. Das Budget dafür wird mit 300.000 Euro beziffert, als Erstes erfolgen Verkehrszählungen. "Für uns sind die neue A1-Abfahrt und die neue Bundesstraße eine große Entlastung und eine Riesen-Chance, innerörtlich einiges zu verändern und uns weiterzuentwickeln." Der FP-Stadtchef weiß, dass durch die Umlenkung der Verkehrsströme das Zentrum von Haid-Ansfelden ruhiger werden wird. "Wir haben noch einige Grundstücke, die wir entwickeln können", so Partoll, der auch die geplante Straßenbahnverlängerung vom Schloss Traun bis nach Ansfelden positiv sieht. "Das wird allerdings von allen Straßenbahnverlängerungs-Etappen, also den bereits erfolgten bis Leonding und zum Schloss Traun, die aufwändigste", weiß Partoll, "denn da braucht man etwa eine neue Traunbrücke." Verlaufen soll die Trasse auf jener der alten B139.

Großer Andrang bei der Planausstellung in Ansfelden

Knoten in Kremsdorf

Die Kosten für die Verlängerung sollen mehr als 100 Millionen Euro betragen, "aber da spielt auch der Baukostenindex eine große Rolle", sagt Partoll. Aktuell werden im Rahmen des Vorprojekts erste Schritte ausgearbeitet und Fragen beantwortet, z. B. ob aufwändige Bauten wie die Traunbrücke vorgezogen werden können. Ebenfalls wird eruiert, ob eine Remise im Raum Kremsdorf errichtet werden kann. Dort soll schließlich ein Verkehrsknotenpunkt samt Pendlerparkplatz entstehen, wie FP-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner sagt: "Da könnten viele Pendler auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, neben der Straßenbahn auch auf die S-Bahn."

Unterstützung vom Bund

Wobei Partoll ergänzt: "Wünschenswert wäre, wenn wir in den kommenden sechs Jahren viel umsetzen könnten, geredet wurde lange genug darüber. Jetzt gilt es, etwas weiterzubringen – aber natürlich auch unter Einbindung der Bevölkerung." In welcher Form diese erfolgen wird, ist noch offen. Klar ist hingegen schon, dass auch Unterstützung vom Bund gefragt sein wird – Steinkellner: "Nachdem dieses Öffentliche-Verkehrs-Projekt eine überregionale Wirkung erzielt und die Gesamtwirkung des ÖV-Netzes weiter erhöht, bin ich mir sicher, dass auch von Seiten des Bundes Unterstützungen kommen werden."

Auch in Linz erwartet sich der neue Verkehrsreferent Bernhard Baier (VP) positive Effekte durch das Projekt. "Auf längere Distanz ist die Straßenbahn keine Alternative für Pendler, die mit dem Auto fahren. Aber auf kürzere kann sie ein sinnvoller Zubringer zu Schnellbahnanschlüssen und Park-and-ride-Parkplätze sein." Wenn die Menschen mit dem Angebot motiviert werden können, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen, ist das auch eine Chance zur Entlastung für Linz, ist sich Baier bewusst. (kitz)