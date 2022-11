Verkehrsberuhigung: Bekommt auch Linz Superblocks?

Handlungsbedarf gebe es im Zentrum nicht nur beim (Rad-)Verkehr, sondern auch mit Blick auf die wirtschaftlichen Aspekte und die Wohnqualität, ist Vizebürgermeister Martin Hajart überzeugt. Ihm schwebt ein Masterplan für die Innenstadt vor, der mittel- und langfristige Zielsetzungen samt zugehörigem Maßnahmenkatalog aufzeigen soll. Entwickelt werden soll dieser von externen Experten.

Neben dem ruhenden und fließenden Verkehr sollen dabei stadtplanerische Vorhaben eine Rolle spielen – etwa hinsichtlich der Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, konkret die Errichtung von Superblocks.

So soll das Konzept veranschaulichen, wo solche Superblocks, wie man sie etwa aus Barcelona kennt, Sinn ergeben würden. Deren Gestaltung zielt darauf ab, den Durchzugsverkehr auszusperren, ein wesentlicher Baustein dafür sind Einbahnregelungen. Hajart verweist in diesem Kontext auf die für 2023 geplanten Maßnahmen in der Bismarckstraße (Gehwegverbreiterung etc.). Diese sollen so umgesetzt werden, dass man die Einbahn, sofern eine Superblock-Variante kommen sollte, einfach umdrehen könnte.

Frequenzfördernde und belebende Maßnahmen mit Blick auf die wirtschaftliche Ausrichtung brauche es gerade im Linzer Osten, heißt es weiter: „Wir sind hier sehr landstraßenlastig orientiert.“