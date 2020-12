Verhaltensregeln für Linzer Problemparks

Mit einem Alkoholverbot und der Verordnung einer polizeilichen Schutzzone konnte die Stadtführung lärmende Problemgruppen aus dem Hessenpark drängen.

Mit dem Effekt, dass sich die Probleme in den Schillerpark, den Volksgarten und den GWG-Park verlagert haben. Um auch dort stärker durchgreifen zu können, "soll die 40 Jahre alte Gartenschutz-Verordnung nachgeschärft" und um klare Verhaltensregeln samt Konsequenzen für Parkbesucher bei Nichteinhaltung erweitert werden, sagt Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP). Alle Stadtparteien konnten Vorschläge dazu einbringen, er leite diese zur Prüfung an die Bezirksbehörde weiter, so Raml. VP-Chef Vizebürgermeister Bernhard Baier drängt weiter auf eine Nachtsperre des GWG-Parks und ein Alkoholverbot. Auch Olga Lackner (Neos) will eine Prüfung von Schutzzone und Alkoholverbot.

