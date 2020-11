Vergleich zeigt: Mieten in Linz günstig

Es ist eine aktuelle Auswertung der Daten aus dem Microzensus, die Linz freut. Denn unter den vier größeren Landeshauptstädten hat Linz mit durchschnittlich 706 Euro für eine 70 Quadratmeter große Wohnung die günstigsten Mietpreise vorzuweisen. Zum Vergleich muss man in Graz 862 Euro, in Salzburg 1140 Euro und in Innsbruck 1329 Euro pro Monat bezahlen.

Günstige Wohnungen bleiben aber gefragt. Das hat einiges mit der Corona-Krise zu tun, die viele Menschen verunsichert, weil sie um ihren Arbeitsplatz bangen und jeden Euro dreimal umdrehen, wie GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler sagt. Eine leistbare Miete sei ein „wichtiges Mittel, um die Menschen die drückende Sorgenlast von den Schultern“ zu nehmen.

Mit Corona hat aber auch das Thema Homeoffice an Bedeutung gewonnen. Das hat letztlich auch die Wohnbedürfnisse verändert. Denn der Bedarf an zusätzlichen Flächen in den eigenen vier Wänden sei groß, so Stadler. „Viele benötigen einen Raum für den Arbeitsplatz zu Hause, denn viele Arbeiten lassen sich am Küchentisch erledigen.“

Wer sich keinen Arbeitsraum in seiner Wohnung leisten kann oder will, werde deshalb auf zeitweilig nutzbare Büroflächen zurückgreifen. Solche würden derzeit in der Linzer Innenstadt und auch bei Neubauten wie auf dem Areal der ehemaligen Hillerkaserne in Ebelsberg entstehen.

Die GWG verfügt über knapp 20.000 Wohnungen im Linzer Stadtgebiet und damit über 16,6 Prozent der insgesamt 118.000 Wohnungen in Linz.