Verfolgung Homosexueller in NS-Zeit: Linz will historische Lücke schließen

Bisher war die Verfolgung von homosexuellen Personen zu Zeiten des NS-Regimes in Linz nur eine Randnotiz in der historischen Aufarbeitung und den Arbeiten des Stadtarchivs. „Es wurde erwähnt, aber wirklich nicht mehr“, sagt Walter Schuster, Direktor des Linzer Stadtarchivs. Mit einem Forschungsprojekt, das Schuster leiten wird und für das der Stadtsenat heute grünes Licht gab, soll sich das nun ändern, der „blinde Fleck“ in der Forschung soll damit endlich Geschichte sein.

Der wissenschaftliche Fokus soll dabei auf den Jahren 1938 bis 1945 liegen. Die Verfolgung homosexueller Personen habe in dieser Zeit dramatische Konsequenzen bis hin zur Gefährdung des Lebens durch Haft oder Konzentrationslager gehabt, sagte Schuster.

Die Forschungsgrenzen sollen jedoch nicht starr gezogen werden, so soll auch der Zeitraum vor beziehungsweise nach dem NS-Regime einbezogen werden, mitbedenkend, dass die Homosexuellenverfolgung dort weder seinen Start- noch Endpunkt hatte.

Als Grundlage für die Untersuchungen sollen allen voran überlieferte Gerichtsakten des Oberösterreichischen Landesarchivs dienen, geplant ist, darauf aufbauend eine Datenbank zu erstellen.

Anonymisierte Einzelschicksale

Die erhobenen Daten sollen allen an dem Projekt beteiligten Forschern zur Verfügung gestellt werden, angedacht sind Kooperationen mit Wissenschaftlern und Institutionen, die über Expertise auf diesem speziellen Forschungsfeld verfügen – darunter das Zentrum für queere Geschichte in Wien oder das Institut für Legal Gender Studies der JKU.

Ziel sei einerseits, einen guten Überblick über die Geschehnisse in Linz und die dortigen Verfolgungsmechanismen zu geben, andererseits sollen in anonymisierter Form Einzelschicksale dokumentiert werden, sagt Schuster. Ein Beitrag soll sich explizit der Verfolgung weiblicher Homosexualität widmen, der Aspekt Homosexualität als Denunziationsgrund soll am Beispiel der NS-Kampagne gegen Angehörige des Linzer Ordens der Barmherzigen Brüder thematisiert werden.

"Müssen aus der Vergangenheit lernen"

90.000 Euro sind für das Forschungsprojekt veranschlagt, bis 2026 soll ein Sammelband vorliegen, der alle gewonnenen Erkenntnisse bündeln wird. Für Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP) – sie ist für die LGBTIQ*-Agenden zuständig – und Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne), in deren Zuständigkeit das Stadtarchiv fällt, soll das Projekt Ausgangspunkt für weitere Schritte sein. Welche das sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Exemplarisch genannt wurde heute die Errichtung von Denkmälern sowie die Entwicklung pädagogischer (Sensibilisierungs-)Formate.

„Wir müssen aus den Schattenseiten der Vergangenheit für die Zukunft lernen“, sagt Blöchl, das Projekt als Teil des im Jahr 2021 im Gemeinderat beschlossenen LGBTIQ*-Konzeptes solle viel mehr als eine reine Dokumentationsfunktion erfüllen. Auch Schobesberger will das Vorhaben als Zeichen dafür verstanden wissen, „dass Homo- und Transphobie in unserer Stadt keinen Platz haben“. Diskriminierung sei leider auch heute noch ein Thema, von Schmierereien bis hin zu tätlichen Übergriffen. Dem gelte es auf allen Ebenen entschieden entgegenzutreten.

HOSI begrüßt Ankündigung

Michael Müller, Vereinssprecher der HOSI Linz, sieht mit dem Vorstoß eine langjährige Forderung der Initiative erfüllt: „Es freut uns sehr, dass der Stadtsenat beschlossen hat, die Verfolgungsgeschichte homosexueller Menschen in Linz während der NS-Herrschaft wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Dies, zusammen mit einem noch zu findenden öffentlichen Gedenkort für die homosexuellen Opfer des NS-Terrors, soll eine späte Anerkennung des so vielfach erlittenen Unrechts sein.“

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky