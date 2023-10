Verfassungsgerichtshof weist Beschwerde von Quadrill-Gegnern ab

Der Verfassungsgerichtshof wird sich nicht näher mit der 30-seitigen Beschwerde der Bürgerinitiative auseinandersetzen. Grund für die Ablehnung ist, dass verfassungsrechtliche Überlegungen zur Beurteilung der aufgeworfenen Fragen keine Rolle spielen würden. In den Punkten, wo die Beschwerde aber verfassungsrechtliche Fragen berührt, speziell die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes, sei eine Rechtsverletzung so wenig wahrscheinlich, dass die Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hätte. Es sei nicht erkennbar, dass sich der Gemeinderat von unsachlichen Kriterien hätte leiten lassen. Ein Widerspruch zum Flächenwidmungsplan, zum Grünlandkonzeptes oder zu den gesetzlichen Vorgaben sei nicht erkennbar. Der VfGH tritt die Beschwerde damit an den Verwaltungsgerichtshof ab.

Bürgerinitiative ist "erschüttert"

Die Bürgerinitiative engagiert sich seit Jahren gegen das Quadrill-Projekt auf dem Gelände der Tabakfabrik und kritisiert etwa die Dimension des Gebäudes und die fehlenden Verkehrslösungen. Sprecherin Brita Piovesan reagiert "erschüttert" auf die Entscheidung, verweist aber auf bisherige Erfolge der Initiative, wie die Verlegung der Tiefgaragenausfahrt und die Aufklärungsarbeit über vergleichbare Investorenprojekte.

